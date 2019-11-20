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В Киеве отравились 5 студентов в ресторане при отеле

Новости » Происшествия     20.11.2019 - 10:59
В Киеве отравились 5 студентов в ресторане при отеле
Иллюстративное фото (stan.kz)

Инспекторы выявили многочисленные нарушения в гостинице

В Киеве 5 студентов отравились, употребляя пищу в ресторане при гостинице. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госпродпотребслужбы Украины.

Сообщается, что 18 ноября в этой гостинице инспекторы провели внеплановую проверку, в результате которой выявили многочисленные нарушения санитарного контроля.

"Ресторан не поддерживается в чистоте; частично повреждено покрытие стен и пола в помещении раздаточной; не обеспечено размещение пищевых отходов в закрытых контейнерах, сконструированных так, чтобы обеспечить максимальный уровень защиты", - отметили в ведомстве.

В Госпродпотребслужбе добавили, что работа ресторана приостановлена до устранения нарушений. Также ведомство обратилось в полицию.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области на свадьбе отравились 13 человек. Гости ели жареную рыбу, красную рыбу, фаршированные шампиньоны и мясные слойки. В итоге они были госпитализированы с симптомами острого энтероколита.

Также РБК-Украина писало, что в Украине с начала года произошло более 600 отравлений детей. За 2019 год в 38% учебных заведений установили нарушения в организации питания.

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