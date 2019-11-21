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В одній зі шкіл Рівненської області масово отруїлися діти

Новини » Надзвичайні події     21.11.2019 - 11:58
В одній зі шкіл Рівненської області масово отруїлися діти
Ілюстративне фото (facebook.com/screennews.ad)

За даними поліції, 12 дітей отруїлися цукерками

У Здовбиці Рівненської області з гострим отруєнням госпіталізували учнів місцевої загальноосвітньої школи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Рівненської області.

Повідомляється, що вчора, 20 листопада, до лікарні з гострим отруєнням потрапили 12 учнів загальноосвітньої школи в Здовбиці. За даними поліції, школярів пригостила цукерками однокласниця, після чого дітям стало погано. Їх доставили в районну лікарню з гострим отруєнням у стані середньої тяжкості, здоров'ю дітей нічого не загрожує, вони залишаються в медустанові.

Поліція почала досудове розслідування за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України. У рамках справи поліцейські встановлюють обставини інциденту, встановлюють причетних. Попередньо відомо, що цукерки купувалися на одному з ринків Рівного.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в одному з київських ресторанів отруїлися п'ятеро студентів. Роботу ресторану призупинили до усунення порушень.

До цього в жовтні з діагнозом гострий гастроентерит госпіталізували 16 студентів в Маріуполі.

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