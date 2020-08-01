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В одной из префектур Японии ввели чрезвычайное положение из-за вспышки COVID-19

Окинава, Суббота 01 августа 2020 13:27
В одной из префектур Японии ввели чрезвычайное положение из-за вспышки COVID-19
Фото: пробирка с надписью "коронавирус" (УНИАН)
Автор: Юлия Струк

Губернатор префектуры подчеркнул, что больницы переполнены

Губернатор префектуры Окинава в Японии Дэнни Тамаки заявил, что в регионе ввели чрезвычайное положение в связи со вспышкой коронавируса. Жителей провинции просят в течение двух недель по возможности оставаться дома.

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

Местные власти заявили о взрывном распространение инфекции.

"Мы объявляем чрезвычайное положение до 15 августа", - сообщил Тамаки.

Он подчеркнул, что больницы переполнены. Жителей провинции просят в течение двух недель избегать несрочных выходов на улицу.

За пятницу на острове Окинава был выявлен 71 новый случай заболевания. Всего же с начала эпидемии в префектуре зафиксировали 395 случаев коронавируса, причем 248 из них приходятся на служащих вооруженных сил США, которые базируются на острове.

Рост количества инфицированных наблюдается и в столице страны Токио. Местные власти также не исключают введение ЧП, если тенденция к росту продолжится.

Напомним, Кабинет министров Таиланда продлил чрезвычайное положение в стране до 31 августа; это уже четвертый раз, когда власти продлевают режим ЧП из-за коронавируса.

Как писало РБК-Украина, в Италии сенат одобрил предложение правительства и тоже продлил режим чрезвычайного положения в связи с пандемией COVID-19.

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