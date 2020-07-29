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Чрезвычайное положение в Италии продлили до 15 октября

Рим, Среда 29 июля 2020 07:17
Чрезвычайное положение в Италии продлили до 15 октября
Фото: люди в медицинских масках (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Решение принял итальянский сенат

В Италии сенат поддержал предложение правительства о продлении действия режима чрезвычайного положения. Он был введен в стране в связи с пандемией COVID-19.

Об этом сообщает ANSA.

Итальянские сенаторы поддержали предложение продлить ЧС 157 голосами.

"Сенат одобрил предложение большинства о продлении чрезвычайного положения до 15 октября, 157-ма голосами", - говорится в сообщении.

Отметим, по состоянию на утро 29 июля в Италии зафиксировано более 246 случаев коронавируса, из них 35 тысяч - смертельные.

Ранее сообщалось, что правительство Италии планирует продлить чрезвычайное положение в стране до конца октября.

Напомним, Италия объявила чрезвычайное положение из-за пандемии в конце января.

РБК-Украина писало, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что вторая волна коронавируса уже началась в некоторых странах Европы.

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