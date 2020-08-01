В одній з префектур Японії ввели надзвичайний стан через спалах COVID-19

Фото: пробірка з написом "коронавірус" (УНІАН)

Губернатор префектури підкреслив, що лікарні переповнені

Губернатор префектури Окінава в Японії Денні Тамакі заявив, що в регіоні ввели надзвичайний стан у зв'язку зі спалахом коронавірусу. Жителів провінції просять протягом двох тижнів по можливості залишатися вдома.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс".

Місцева влада заявила про вибухове поширення інфекції.

"Ми оголошуємо надзвичайний стан до 15 серпня", - повідомив Тамакі.

Він підкреслив, що лікарні переповнені. Жителів провінції просять протягом двох тижнів уникати нетермінових виходів на вулицю.

За п'ятницю на острові Окінава було виявлено 71 новий випадок захворювання. Всього ж з початку епідемії у префектурі зафіксували 395 випадків коронавірусу, причому 248 з них припадають на службовців збройних сил США, які базуються на острові.

Зростання кількості інфікованих спостерігається і в столиці країни Токіо. Місцева влада також не виключають введення НС, якщо тенденція до зростання продовжиться.

Нагадаємо, Кабінет міністрів Таїланду продовжив надзвичайний стан у країні до 31 серпня; це вже четвертий раз, коли влада продовжує режим НС через коронавірус.

Як писало РБК-Україна, в Італії сенат схвалив пропозицію уряду і теж продовжив режим надзвичайного стану у зв'язку з пандемією COVID-19.