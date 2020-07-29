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Таиланд продлил чрезвычайное положение до конца лета

Бангкок, Среда 29 июля 2020 13:12
Таиланд продлил чрезвычайное положение до конца лета
Фото: туристы на пляже Таиланда (flickr.com fagency)
Автор: Роман Калиниченко

Режим ЧП ввели 26 марта, с тех пор его продлевали трижды

Кабинет министров Таиланда продлил чрезвычайное положение в стране до 31 августа. Это уже четвертый раз, когда власти продлевают режим ЧП из-за коронавируса.

Об этом сообщает Bloomberg.

Решение принято на фоне отсутствия каких-либо вспышек коронавируса или роста заболеваемости. Последние дни в стране фиксируют поодинокие случаи заражения.

По словам официальных властей, ЧП продлевается в профилактических целях. Якобы, таким образом страна готовится к возможным вспышкам из-за роста заболеваемости в соседнем Вьетнаме, а также Гонконге.

Однако критики действующей власти утверждают, что продление чрезвычайного положения нацелено на подавление антиправительственных протестов. В этом месяце тысячи людей, в том числе многие студенты, вышли на демонстрации в Бангкоке и нескольких других городах с призывом к отставке премьер-министра страны Праюта Чан-Оча.

"Я не препятствую никаким протестам, если они законны. Я обеспокоен, потому что протестующие - это будущее этой страны. У них есть стремление к переменам, но их действия могут создать разногласия в обществе", - сказал премьер.

С начала пандемии в Таиланде заразились 3 298 человек, большинство выздоровели. От инфекции умерли 58 человек.

Чрезвычайное положение в Таиланде ввели 26 марта. С тех пор режим ЧП продлевался трижды. Тогда же власти распорядились закрыть границы для туристов.

В начале апреля для сдерживания коронавируса Таиланд ввел комендантский час.

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