Главаря террористической группировки "Брянка СССР" приговорили к 14 годам тюрьмы

Фото: боевик (ssu.gov.ua)

Боевик отвечал за организацию и проведение обстрелов позиций сил украинских военных

Горрайонный суд Тернополя приговорил к 14 годам тюрьмы заочно одного из главарей незаконного вооруженного формирования террористической организации "ЛНР" по прозвищу "Рыжий". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что в 2014 году житель города Артемовск (сейчас Кипучая) Перевальского района Луганской области добровольно присоединился к рядам террористов.

"В составе так называемого батальона "Брянка СССР" он принимал участие в боевых действиях против сил Антитеррористической операции. Находясь на должности "заместителя командира батальона", боевик отвечал за организацию и проведение обстрелов позиций сил украинских военных и мирного населения, в том числе с использованием систем залпового огня "Град", - говорится в сообщении.

Суд признал боевика виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества заочно.

Напомним, Тернопольский горрайонный суд приговорил к четырем с половиной годам заключения информатора террористической организации "ЛНР". Сообщалось, что мужчина проживал в городе Рубежное. Он собирал для боевиков незаконных вооруженных формирований сведения о силах антитеррористической операции на территории региона.