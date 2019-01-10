ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Главаря террористической группировки "Брянка СССР" приговорили к 14 годам тюрьмы

Новости » Общество    10.01.2019 - 22:01
Главаря террористической группировки "Брянка СССР" приговорили к 14 годам тюрьмы
Фото: боевик (ssu.gov.ua)

Боевик отвечал за организацию и проведение обстрелов позиций сил украинских военных

Горрайонный суд Тернополя приговорил к 14 годам тюрьмы заочно одного из главарей незаконного вооруженного формирования террористической организации "ЛНР" по прозвищу "Рыжий". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что в 2014 году житель города Артемовск (сейчас Кипучая) Перевальского района Луганской области добровольно присоединился к рядам террористов.

"В составе так называемого батальона "Брянка СССР" он принимал участие в боевых действиях против сил Антитеррористической операции. Находясь на должности "заместителя командира батальона", боевик отвечал за организацию и проведение обстрелов позиций сил украинских военных и мирного населения, в том числе с использованием систем залпового огня "Град", - говорится в сообщении.

Суд признал боевика виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества заочно.

Напомним, Тернопольский горрайонный суд приговорил к четырем с половиной годам заключения информатора террористической организации "ЛНР". Сообщалось, что мужчина проживал в городе Рубежное. Он собирал для боевиков незаконных вооруженных формирований сведения о силах антитеррористической операции на территории региона.

Боевики наращивают тяжелое вооружение на Луганском направлении Боевики за сутки 1 раз обстреляли украинских военных на Донбассе
Новости Украины ЛНРбоевикитюрьмагосизмена
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь