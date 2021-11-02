В одной из областей "желтой" зоны ухудшается COVID-показатель: есть ли угроза усиления карантина

Критическим считается показатель загруженности кроватей с кислородом - более 65%. В "желтой" Закарпатской области он сегодня составляет 56,6%, в "желтой" Кировоградской - он стабилен - 40%.

Однако, это пока не является угрозой для сокращения "желтой" зоны.

Карантинные зоны

В "красной" зоне находятся 15 областей - Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская.

В "оранжевой" - Винницкая, Волынская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая, Киев.

В "желтой" - Кировоградская и Закарпатская.