В одній з областей "жовтої" зони погіршується COVID-показник: чи є загроза посилення карантину

Критичним вважається показник завантаженості ліжок з киснем - більше 65%. У "жовтій" Закарпатській області він сьогодні становить 56,6%, у "жовтій" Кіровоградській - він стабільний - 40%.

Втім, це поки не є загрозою для скорочення "жовтої" зони.

Карантинні зони

У "червоній" зоні перебуває 15 областей - Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська, Львівська.

У "помаранчевій" - Вінницька, Волинська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Черкаська, Чернівецька, Київ.

У "жовтій" - Кіровоградська та Закарпатська.