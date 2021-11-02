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COVID в Украине: почти 20 тысяч новых случаев и 700 смертей за сутки

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Киев, Вторник 02 ноября 2021 08:16
COVID в Украине: почти 20 тысяч новых случаев и 700 смертей за сутки Фото: в Украине почти 20 тысяч новых заражений коронавирусом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки заболели почти 20 тысяч человек COVID-19. Кроме того, в стране 700 новых смертей.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

COVID в Украине: почти 20 тысяч новых случаев и 700 смертей за сутки

Статистика за сутки

  • Новых случаев - 19 455.
  • Смертей - 700.
  • Госпитализаций - 3188.
  • Выздоровлений - 12 639.

Протестировали за вчера: методом ПЦР - 56 930 человек, методом ИФА - 19 553, экспресс-тестами - 57 109.

Ситуация в областях

Больше новых случаев за сутки в таких областях:

  • Одесской - 1908,
  • Днепропетровской - 1621,
  • Киеве - 1738,
  • Харьковской - 1337,
  • Львовской - 1104.

Общая статистика

За все время пандемии в Украине заболели - 2 955 693 человека; выздоровели - 2 454 737 человек; летальных исходов - 68 727.

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