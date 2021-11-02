COVID в Украине: почти 20 тысяч новых случаев и 700 смертей за сутки
Фото: в Украине почти 20 тысяч новых заражений коронавирусом (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине за минувшие сутки заболели почти 20 тысяч человек COVID-19. Кроме того, в стране 700 новых смертей.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
Статистика за сутки
- Новых случаев - 19 455.
- Смертей - 700.
- Госпитализаций - 3188.
- Выздоровлений - 12 639.
Протестировали за вчера: методом ПЦР - 56 930 человек, методом ИФА - 19 553, экспресс-тестами - 57 109.
Ситуация в областях
Больше новых случаев за сутки в таких областях:
- Одесской - 1908,
- Днепропетровской - 1621,
- Киеве - 1738,
- Харьковской - 1337,
- Львовской - 1104.
Общая статистика
За все время пандемии в Украине заболели - 2 955 693 человека; выздоровели - 2 454 737 человек; летальных исходов - 68 727.