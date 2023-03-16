В одному з російських вишів студентам видаватимуть дипломи разом із повістками

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Зазначається, що поки це торкнеться лише випускників Пензенського державного університету, де навчаються близько 22 тисячі студентів.

До того ж, студенти не зможуть отримати диплом про вищу освіту, доки не підпишуть повістку.

За словами військового комісара Пензенської області Андрія Суркова, повістки вручатимуться, щоб випускники стали на облік за своєю військовою спеціальністю.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що повістки у військкомати надходять жителям 44 регіонів Росії. Від чоловіків вимагають з'явитись для уточнення даних військового обліку або відбору на військові збори.

Також раніше Головне управління розвідки України повідомляло, що у Росії почали мобілізувати на фронт навіть студентів.

Зазначимо, з 1 квітня у рамках мобілізації Росія планує поповнити війська на 400 тисяч солдатів.

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