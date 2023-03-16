ua ru
Чт, 16 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В одному з російських вишів студентам видаватимуть дипломи разом із повістками

Новость на русском →
Росія, Четвер 16 березня 2023 17:45
В одному з російських вишів студентам видаватимуть дипломи разом із повістками Фото: в одному з російських вишів студентам видаватимуть дипломи разом із повістками (Getty Images))
Автор: Тетяна Степанова

Студентам Пензенського державного університету РФ видаватимуть дипломи разом із повістками до військкомату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За словами військового комісара Пензенської області Андрія Суркова, повістки вручатимуться, щоб випускники стали на облік за своєю військовою спеціальністю.

До того ж, студенти не зможуть отримати диплом про вищу освіту, доки не підпишуть повістку.

Зазначається, що поки це торкнеться лише випускників Пензенського державного університету, де навчаються близько 22 тисячі студентів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що повістки у військкомати надходять жителям 44 регіонів Росії. Від чоловіків вимагають з'явитись для уточнення даних військового обліку або відбору на військові збори.

Також раніше Головне управління розвідки України повідомляло, що у Росії почали мобілізувати на фронт навіть студентів.

Зазначимо, з 1 квітня у рамках мобілізації Росія планує поповнити війська на 400 тисяч солдатів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Мобілізація в Росії
NEWS
На штурмах Вугледару росіяни втрачають майже 90% особового складу: карти боїв від ISW
На штурмах Вугледару росіяни втрачають майже 90% особового складу: карти боїв від ISW
DAILY
Як Миколаїв відбив атаки росіян і не дав Путіну захопити південь України
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Як Миколаїв відбив атаки росіян і не дав Путіну захопити південь України