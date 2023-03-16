ua ru
Чт, 16 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В одном из российских вузов студентам будут выдавать дипломы вместе с повестками

Новина українською →
Россия, Четверг 16 марта 2023 17:45
В одном из российских вузов студентам будут выдавать дипломы вместе с повестками Фото: в одном из российских вузов студентам будут выдавать дипломы вместе с повестками (Getty Images))
Автор: Татьяна Степанова

Студентам Пензенского государственного университета РФ будут выдавать дипломы вместе с повестками в военкомат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

По словам военного комиссара Пензенской области Андрея Суркова, повестки будут вручаться, чтобы выпускники стали на учет по своей военной специальности.

К тому же студенты не смогут получить диплом о высшем образовании, пока не подпишут повестку.

Отмечается, что пока это коснется только выпускников Пензенского государственного университета, где учатся около 22 тысяч студентов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что повестки в военкоматы поступают жителям 44 регионов России. От мужчин требуют явиться для уточнения данных военного учета или отбора на военное собрание.

Также ранее Главное управление разведки Украины сообщало, что в России начали мобилизовать на фронт даже студентов.

Отметим, с 1 апреля в рамках мобилизации Россия планирует пополнить войска на 400 тысяч солдат.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Мобилизация в России
NEWS
На штурмах Угледара россияне теряют почти 90% личного состава: карты боев от ISW
На штурмах Угледара россияне теряют почти 90% личного состава: карты боев от ISW
DAILY
Как Николаев отбил атаки россиян и не дал Путину захватить юг Украины
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Как Николаев отбил атаки россиян и не дал Путину захватить юг Украины