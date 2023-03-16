В одном из российских вузов студентам будут выдавать дипломы вместе с повестками
Студентам Пензенского государственного университета РФ будут выдавать дипломы вместе с повестками в военкомат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.
По словам военного комиссара Пензенской области Андрея Суркова, повестки будут вручаться, чтобы выпускники стали на учет по своей военной специальности.
К тому же студенты не смогут получить диплом о высшем образовании, пока не подпишут повестку.
Отмечается, что пока это коснется только выпускников Пензенского государственного университета, где учатся около 22 тысяч студентов.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что повестки в военкоматы поступают жителям 44 регионов России. От мужчин требуют явиться для уточнения данных военного учета или отбора на военное собрание.
Также ранее Главное управление разведки Украины сообщало, что в России начали мобилизовать на фронт даже студентов.
Отметим, с 1 апреля в рамках мобилизации Россия планирует пополнить войска на 400 тысяч солдат.
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