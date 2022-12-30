UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В одному з ресторанів турецького міста Айдин пролунав вибух: є загиблі

Фото: в одному з ресторанів турецького міста Айдин пролунав вибух (Twitter)
Автор: Руслан Гаращенко

В одному з ресторанів турецького міста Айдин у п'ятницю, 30 грудня, пролунав вибух. За попередніми даними, 7 людей загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Turk.

Узун Чарші стався вибух.

На місце інциденту одразу прибули пожежники, медики та поліцейські. Рятувальникам вдалося погасити спалах.

Наразі відомо, що внаслідок події загинули 7 людей. При цьому причини вибуху поки що незрозумілі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що неподалік узбережжя Туреччини стався вибух на вантажному судні. Під час інциденту на кораблі перебували 17 людей.

Крім того, повідомлялося, що 13 листопада, в центрі Стамбула на одній із найпопулярніших пішохідних вулиць Істікляль стався вибух. Внаслідок теракту поранення різного ступеня тяжкості отримали понад 80 осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТурцияВибух