В одному з ресторанів турецького міста Айдин пролунав вибух: є загиблі

В одному з ресторанів турецького міста Айдин у п'ятницю, 30 грудня, пролунав вибух. За попередніми даними, 7 людей загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Turk.

Наразі відомо, що внаслідок події загинули 7 людей. При цьому причини вибуху поки що незрозумілі.

На місце інциденту одразу прибули пожежники, медики та поліцейські. Рятувальникам вдалося погасити спалах.

Нагадаємо, раніше ми писали, що неподалік узбережжя Туреччини стався вибух на вантажному судні. Під час інциденту на кораблі перебували 17 людей.

Крім того, повідомлялося, що 13 листопада, в центрі Стамбула на одній із найпопулярніших пішохідних вулиць Істікляль стався вибух. Внаслідок теракту поранення різного ступеня тяжкості отримали понад 80 осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.