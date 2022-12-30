В одном из ресторанов турецкого города Айдын прогремел взрыв: есть погибшие

В одном из ресторанов турецкого города Айдын в пятницу, 30 декабря, прогремел взрыв. По предварительным данным, 7 человек погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Turk.

В настоящий момент известно, что в результате происшествия погибли 7 человек. При этом причины взрыва пока непонятны.

Напомним, ранее мы писали, что недалеко от побережья Турции произошел взрыв на грузовом судне. Во время инцидента на корабле находились 17 человек.

Кроме того, сообщалось, что 13 ноября, в центре Стамбула на одной из самых популярных пешеходных улиц Истикляль произошел взрыв. В результате теракта ранения разной степени тяжести получили более 80 человек.

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