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В одному з районів окупованого Мелітополя пролунав вибух

Фото: у Мелітополі 29 вересня пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 29 вересня, у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух біля промислово-економічного коледжу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram .

"Гучний вибух у житловому районі Мелітополя, біля промислово-економічного коледжу", - написав він.

За попередніми даними, вибухнув легковий автомобіль.

"Подробиці уточнюємо", - додав Федоров.

За даними місцевого видання "РИА Мелитополь", у будівлі коледжу засідає начальник "департаменту освіти" Олена Шапурова. Зараз підходи до будівлі коледжу оточені "поліцейськими".

Видання повідомляє, що представники Сил Опору підірвали червоний "Ланос",у якому їздить Шапурова. Колаборантка жива.

При цьому вибух також стався в Костянтинівці.

Нагадаємо, що у Мелітополі в період з 23 по 27 вересня проходив "референдум" про "про приєднання до РФ". У цей час окупанти погрожували депортувати за відмову голосувати на "референдумі".

Також окупанти змушували мелітопольців повторно "голосувати" на псевдореферендумі.

Пізніше стало відомо, що проти організаторів "референдуму" у Мелітополі хочуть запровадити санкції.

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МелітопольВибухВійна Росії проти України