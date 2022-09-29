В одном из районов оккупированного Мелитополя прогремел взрыв

В четверг, 29 сентября, во временно оккупированном Мелитополе прогремел взрыв возле промышленно-экономического колледжа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.
"Громкий взрыв в жилом районе Мелитополя, возле промышленно-экономического колледжа", - написал он.
По предварительным данным, взорвался легковой автомобиль.
"Подробности уточняем", - добавил Федоров.
По данным местного издания "РИА Мелитополь", в здании коллежэа заседает начальник "департамента образования" Елена Шапурова. Сейчас подходы к зданию колледжа оцеплены "полицейскими".
Издание сообщает, что представители Сил Сопротивления подорвали красный "Ланос", в котором ездит Шапурова. Коллаборантка жива.
При этом взрыв также произошел в Константиновке.
Напомним, что в Мелитополе в период с 23 по 27 сентября проходил "референдум" о "о присоединении к РФ". В это время оккупанты угрожали депортировать за отказ голосовать на "референдуме".
Также, оккупанты заставляли мелитопольцев повторно "голосовать" на псевдореферендуме.
Позже стало известно, что против организаторов "референдума" в Мелитополе хотят ввести санкции.
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