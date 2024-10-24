В одному з районів Київської області впали уламки збитих дронів, є пошкодження

У ніч на 24 жовтня російські окупанти вкотре атакували Київську область безпілотними літальними апаратами. Уламки дронів, під час відбиття атаки, впали в одному з районів регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації (ОВА).
Як відзначають в ОВА, повітряну тривогу в області оголошували двічі, а під час відбиття атаки в регіоні працювала протиповітряна оборона (ППО), яка дозволила уникнути влучань по об'єктах критичної та житлової інфраструктури.
Фото: наслідки падіння уламків у Києві (t.me/kyivregionpolice)
В одному з районів Київської області внаслідок падіння уламків збитих дронів є незначні пошкодження вікон в будівлях двох підприємств.
"Крім того, сталося пошкодження корпусу трансформатора та загорання трав'яного настилу. Пожежа ліквідована", - додає ОВА.
Наразі оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків нічної атаки.
Від початку масштабного вторгнення Росії постійні терористичні обстріли території України стали буденністю. Російські війська застосовують різні види озброєнь: ракети, керовані авіаційні бомби (КАБ), а також безпілотні літальні апарати. Останнім часом загарбники особливо активно використовують дрони, запускаючи їх практично щоночі для атак на українські об'єкти.
У ніч на 24 жовтня терористи атакували Україну:
Загалом, станом на 08:30, ППО вдалось знищити 40 ворожих дронів.
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