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В одному з районів Київської області впали уламки збитих дронів, є пошкодження

Фото: наслідки падіння уламків у Києві (t.me/kyivregionpolice)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 24 жовтня російські окупанти вкотре атакували Київську область безпілотними літальними апаратами. Уламки дронів, під час відбиття атаки, впали в одному з районів регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації (ОВА).

Як відзначають в ОВА, повітряну тривогу в області оголошували двічі, а під час відбиття атаки в регіоні працювала протиповітряна оборона (ППО), яка дозволила уникнути влучань по об'єктах критичної та житлової інфраструктури. 

 

Фото: наслідки падіння уламків у Києві (t.me/kyivregionpolice)

В одному з районів Київської області внаслідок падіння уламків збитих дронів є незначні пошкодження вікон в будівлях двох підприємств.

"Крім того, сталося пошкодження корпусу трансформатора та загорання трав'яного настилу. Пожежа ліквідована", - додає ОВА. 

Наразі оперативні  групи продовжують роботу з фіксації наслідків нічної атаки.

Обстріл України 

Від початку масштабного вторгнення Росії постійні терористичні обстріли території України стали буденністю. Російські війська застосовують різні види озброєнь: ракети, керовані авіаційні бомби (КАБ), а також безпілотні літальні апарати. Останнім часом загарбники особливо активно використовують дрони, запускаючи їх практично щоночі для атак на українські об'єкти.

У ніч на 24 жовтня терористи атакували Україну: 

  • двома крилатими ракетами Х-22;
  • двома керованими авіаційними ракетами Х-59;
  • 50-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу.

Загалом, станом на 08:30, ППО вдалось знищити 40 ворожих дронів

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