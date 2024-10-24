RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

В одном из районов Киевской области упали обломки сбитых дронов, есть повреждения

Фото: последствия падения обломков в Киеве (t.me/kyivregionpolice)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 24 октября российские оккупанты в очередной раз атаковали Киевскую область беспилотными летательными аппаратами. Обломки дронов, во время отражения атаки, упали в одном из районов региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской областной военной администрации (ОВА).

Как отмечают в ОВА, воздушную тревогу в области объявляли дважды, а во время отражения атаки в регионе работала противовоздушная оборона (ПВО), которая позволила избежать попаданий по объектам критической и жилой инфраструктуры. 

 

Фото: последствия падения обломков в Киеве (t.me/kyivregionpolice)

В одном из районов Киевской области в результате падения обломков сбитых дронов есть незначительные повреждения окон в зданиях двух предприятий.

"Кроме того, произошло повреждение корпуса трансформатора и возгорание травяного настила. Пожар ликвидирован", - добавляет ОВА. 

Сейчас оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки.

Обстрел Украины

С начала масштабного вторжения России постоянные террористические обстрелы территории Украины стали обыденностью. Российские войска применяют различные виды вооружений: ракеты, управляемые авиационные бомбы (КАБ), а также беспилотные летательные аппараты. В последнее время оккупанты особенно активно используют дроны, запуская их практически каждую ночь для атак на украинские объекты.

В ночь на 24 октября террористы атаковали Украину: 

  • двумя крылатыми ракетами Х-22;
  • двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59;
  • 50 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа.

В общей сложности, по состоянию на 08:30, ПВО удалось уничтожить 40 вражеских дронов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине