В одном из районов Киевской области упали обломки сбитых дронов, есть повреждения

В ночь на 24 октября российские оккупанты в очередной раз атаковали Киевскую область беспилотными летательными аппаратами. Обломки дронов, во время отражения атаки, упали в одном из районов региона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской областной военной администрации (ОВА).
Как отмечают в ОВА, воздушную тревогу в области объявляли дважды, а во время отражения атаки в регионе работала противовоздушная оборона (ПВО), которая позволила избежать попаданий по объектам критической и жилой инфраструктуры.
Фото: последствия падения обломков в Киеве (t.me/kyivregionpolice)
В одном из районов Киевской области в результате падения обломков сбитых дронов есть незначительные повреждения окон в зданиях двух предприятий.
"Кроме того, произошло повреждение корпуса трансформатора и возгорание травяного настила. Пожар ликвидирован", - добавляет ОВА.
Сейчас оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки.
С начала масштабного вторжения России постоянные террористические обстрелы территории Украины стали обыденностью. Российские войска применяют различные виды вооружений: ракеты, управляемые авиационные бомбы (КАБ), а также беспилотные летательные аппараты. В последнее время оккупанты особенно активно используют дроны, запуская их практически каждую ночь для атак на украинские объекты.
В ночь на 24 октября террористы атаковали Украину:
В общей сложности, по состоянию на 08:30, ПВО удалось уничтожить 40 вражеских дронов.
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