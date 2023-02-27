В одному з районів Київської області виявили уламки "Шахеда" внаслідок нічної атаки
Внаслідок нічної атаки окупантів в одному з районів Київської області в полі виявили уламки "Шахеда", який було збито ППО.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова.
"Потерпілих або пошкоджень інфраструктури немає. На місці події працювали поліцейські та вибухотехніки Київської області. Правоохоронці провели огляд місця події та зафіксували наслідки ворожої атаки", - пише Нєбитов.
Начальник поліції закликав громадян не ігнорувати сигнали тривоги й у разі чого - прямувати в укриття.
Фото: в одному з районів Київської області виявили уламки "Шахеда" внаслідок нічної атаки (t.me/andrii_nebytov)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що під час нічної атаки ворога у повітряному просторі довкола столиці ППО знищили 9 дронів-камікадзе.
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