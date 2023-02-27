Фото: в одному з районів Київської області виявили уламки "Шахеда" внаслідок нічної атаки (Getty Images)

Внаслідок нічної атаки окупантів в одному з районів Київської області в полі виявили уламки "Шахеда", який було збито ППО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова.

"Потерпілих або пошкоджень інфраструктури немає. На місці події працювали поліцейські та вибухотехніки Київської області. Правоохоронці провели огляд місця події та зафіксували наслідки ворожої атаки", - пише Нєбитов. Начальник поліції закликав громадян не ігнорувати сигнали тривоги й у разі чого - прямувати в укриття. Фото: в одному з районів Київської області виявили уламки "Шахеда" внаслідок нічної атаки (t.me/andrii_nebytov)