В результате ночной атаки оккупантов в одном из районов Киевской области в поле обнаружили обломки "Шахеда", который был сбит ПВО.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал начальника полиции Киевской области Андрея Небитова.

Фото: в одном из районов Киевской области обнаружили обломки "Шахеда" в результате ночной атаки (t.me/andrii_nebytov)

Начальник полиции призвал граждан не игнорировать сигналы тревоги и в случае чего - направляться в укрытие.

"Пострадавших или повреждений инфраструктуры нет. На месте происшествия работали полицейские и взрывотехники Киевской области. Правоохранители провели осмотр места происшествия и зафиксировали последствия вражеской атаки", - пишет Небитов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что во время ночной атаки врага в воздушном пространстве вокруг столицы ПВО уничтожили 9 дронов-камикадзе .

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