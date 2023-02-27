ua ru
Пн, 27 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В одном из районов Киевской области обнаружили обломки "Шахеда" в результате ночной атаки

Новина українською →
Понедельник 27 февраля 2023 18:22
В одном из районов Киевской области обнаружили обломки "Шахеда" в результате ночной атаки Фото: в одном из районов Киевской области обнаружили обломки "Шахеда" в результате ночной атаки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В результате ночной атаки оккупантов в одном из районов Киевской области в поле обнаружили обломки "Шахеда", который был сбит ПВО.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал начальника полиции Киевской области Андрея Небитова.

"Пострадавших или повреждений инфраструктуры нет. На месте происшествия работали полицейские и взрывотехники Киевской области. Правоохранители провели осмотр места происшествия и зафиксировали последствия вражеской атаки", - пишет Небитов.

Начальник полиции призвал граждан не игнорировать сигналы тревоги и в случае чего - направляться в укрытие.

Фото: в одном из районов Киевской области обнаружили обломки "Шахеда" в результате ночной атаки (t.me/andrii_nebytov)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что во время ночной атаки врага в воздушном пространстве вокруг столицы ПВО уничтожили 9 дронов-камикадзе .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область
NEWS
Войска РФ ночью атаковали Украину 14 "Шахедами", большинство сбили, - Генштаб
Войска РФ ночью атаковали Украину 14 "Шахедами", большинство сбили, - Генштаб
DAILY
Изменит ли Россия тактику обстрелов и что ей мешает применить "сирийский сценарий"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Изменит ли Россия тактику обстрелов и что ей мешает применить "сирийский сценарий"