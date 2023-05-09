В одному з районів Київської області працюватимуть сапери. У столиці можливі звуки вибухів

"Сьогодні, у Бучанському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети. Це працюють наші сапери", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим у передмісті столиці лунатимуть звуки вибухів.

Як повідомлялось, у вівторок, 9 травня, в Херсоні лунали вибухи. У регіоні повітряну тривогу не оголошено.

Нагадаємо, що російські війська сьогодні вранці, 9 травня, завдали ракетного удару по Києву. За попередніми даними, внаслідок падіння уламків у приватному будинку у Голосіївському районі столиці виникла пожежа.