В одном из районов Киевской области будут работать саперы. В столице возможны звуки взрывов

"Сегодня, в Бучанском районе будут ликвидировать взрывоопасные предметы. Это работают наши саперы", - говорится в сообщении.

В связи с этим в пригороде столицы будут раздаваться звуки взрывов.

Как сообщалось, во вторник, 9 мая, в Херсоне раздавались взрывы. В регионе воздушная тревога не объявлена.

Напомним, что российские войска сегодня утром, 9 мая, нанесли ракетный удар по Киеву. По предварительным данным, в результате падения обломков в частном доме в Голосеевском районе столицы возник пожар.