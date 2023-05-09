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В одном из районов Киевской области будут работать саперы. В столице возможны звуки взрывов

Фото: взрывы в Киеве возможны 9 мая из-за работы саперов возле Бучи (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 9 мая, в Бучанском районе Киевской области будут работать саперы. Поэтому в пригороде столицы могут раздаваться взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.

"Сегодня, в Бучанском районе будут ликвидировать взрывоопасные предметы. Это работают наши саперы", - говорится в сообщении.

В связи с этим в пригороде столицы будут раздаваться звуки взрывов.

Как сообщалось, во вторник, 9 мая, в Херсоне раздавались взрывы. В регионе воздушная тревога не объявлена.

Напомним, что российские войска сегодня утром, 9 мая, нанесли ракетный удар по Киеву. По предварительным данным, в результате падения обломков в частном доме в Голосеевском районе столицы возник пожар.

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