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В Херсоні зранку чутно вибухи

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Херсон, Вівторок 09 травня 2023 09:04
В Херсоні зранку чутно вибухи Фото: у Херсоні чути вибухи 9 травня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 9 травня, в Херсоні лунають вибухи. У регіоні повітряну тривогу не оголошено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, російські війська минулої доби здійснили 46 обстрілів Херсонської області. Росіяни влучили у житлові квартали населених пунктів області, а також до будівель школи, амбулаторії, будинку-інтернату для людей похилого віку та приміщення сільської ради. 14 осіб отримали поранення, з них 1 - дитина.

Нагадаємо, що в понеділок, 8 травня, російські окупанти обстріляли Станіслав і скинули авіабомби на Кізомис Херсонської області. Десять людей отримали поранення.

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Херсон вибухи
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