В одному з районів Київської області лунатимуть вибухи: в ОВА назвали причину

Фото: в одному з районів Київської області лунатимуть вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сьогодні, у Київській області можливо лунатимуть вибухи. У Вишгородському районі знищуватимуть вибухонебезпечних предметів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської військової адміністрації.

"У Вишгородському районі - знищення вибухонебезпечних предметів. Від 13:00 до 16:00 підрозділи ДСНС проводитимуть роботи з ліквідації ВНП. У зв'язку з цим жителі деяких громад можуть чути звуки вибухів", - пише пресслужба. Містян закликають зберігати спокій й дотримуватись правил безпеки.