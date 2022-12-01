ua ru
Чт, 01 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В одному з районів Київської області лунатимуть вибухи: в ОВА назвали причину

Новость на русском →
Четвер 01 грудня 2022 11:35
В одному з районів Київської області лунатимуть вибухи: в ОВА назвали причину Фото: в одному з районів Київської області лунатимуть вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, у Київській області можливо лунатимуть вибухи. У Вишгородському районі знищуватимуть вибухонебезпечних предметів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської військової адміністрації.

"У Вишгородському районі - знищення вибухонебезпечних предметів. Від 13:00 до 16:00 підрозділи ДСНС проводитимуть роботи з ліквідації ВНП. У зв'язку з цим жителі деяких громад можуть чути звуки вибухів", - пише пресслужба.

Містян закликають зберігати спокій й дотримуватись правил безпеки.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно у Вишгородському районі проводили навчання для саперів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська область
NEWS
Операція на Кінбурнській косі та зіткнення під Бахмутом: карти боїв
Операція на Кінбурнській косі та зіткнення під Бахмутом: карти боїв
DAILY
Пункти розлому. Чому команда Зеленського свариться з Кличком та іншими мерами
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Пункти розлому. Чому команда Зеленського свариться з Кличком та іншими мерами