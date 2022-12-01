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В одном из районов Киевской области будут раздаваться взрывы: в ОВА назвали причину

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Четверг 01 декабря 2022 11:35
В одном из районов Киевской области будут раздаваться взрывы: в ОВА назвали причину Фото: в одном из районов Киевской области будут раздаваться взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, в Киевской области, возможно, будут раздаваться взрывы. В Вышгородском районе будут уничтожать взрывоопасные предметы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской военной администрации.

"В Вышгородском районе - уничтожение взрывоопасных предметов. С 13:00 до 16:00 подразделения ГСЧС будут проводить работы по ликвидации ВНП. В связи с этим жители некоторых общин могут слышать звуки взрывов", - пишет пресс-служба.

Горожан призывают сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в Вышгородском районе проводили обучения для саперов.

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