Біля Вишгороду лунатимуть вибухи: що відомо
Фото: біля Вишгорода лунатимуть вибухи (ілюстрація/GettyImages)
У Вишгородському районі Київської області у вівторок, 29 листопада, проводяться навчання для саперів. Тому в деяких громадах області можливо чути звуки вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА.
"Серед запланованих заходів - відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів", - йдеться в повідомленні.
Мешканців закликали зберігати спокій та в разі повітряної тривоги негайно переходити до укриттів.
Як повідомлялось, внаслідок ракетного удару Росії по Вишгороду (Київська область) 23 листопада загинули 7 людей. Ще 35 людей постраждали, зокрема 6 дітей. Найменшій дівчинці 5 років.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.