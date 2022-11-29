ua ru
Вт, 29 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Біля Вишгороду лунатимуть вибухи: що відомо

Новость на русском →
Київ, Вівторок 29 листопада 2022 12:23
Біля Вишгороду лунатимуть вибухи: що відомо Фото: біля Вишгорода лунатимуть вибухи (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У Вишгородському районі Київської області у вівторок, 29 листопада, проводяться навчання для саперів. Тому в деяких громадах області можливо чути звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА.

"Серед запланованих заходів - відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів", - йдеться в повідомленні.

Мешканців закликали зберігати спокій та в разі повітряної тривоги негайно переходити до укриттів.

Як повідомлялось, внаслідок ракетного удару Росії по Вишгороду (Київська область) 23 листопада загинули 7 людей. Ще 35 людей постраждали, зокрема 6 дітей. Найменшій дівчинці 5 років.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська область Вышгород Війна в Україні
NEWS
Українські захисники за добу збили ворожі літаки Су-25 та Су-24, - Генштаб
Українські захисники за добу збили ворожі літаки Су-25 та Су-24, - Генштаб
DAILY
Михайло Самусь: Захід даремно боїться ескалації конфлікту та розвалу Росії
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Михайло Самусь: Захід даремно боїться ескалації конфлікту та розвалу Росії