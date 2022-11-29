Біля Вишгороду лунатимуть вибухи: що відомо

У Вишгородському районі Київської області у вівторок, 29 листопада, проводяться навчання для саперів. Тому в деяких громадах області можливо чути звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА.

"Серед запланованих заходів - відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів", - йдеться в повідомленні. Мешканців закликали зберігати спокій та в разі повітряної тривоги негайно переходити до укриттів.