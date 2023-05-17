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В одному з районів Київської області буде "гучно". Працюють рятувальники

Фото: вибухи у Вишгородському районі Київської області можливі 17 травня (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 17 травня, у Вишгородському районі Київської області можливі звуки вибухів. Мешканців просять не хвилюватись, бо це планові роботи, що проводитимуть рятувальники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

"Увага! У Вишгородському районі може бути чутно звуки вибухів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сьогодні, 17 травня, у деяких громадах району підрозділи ДСНС проведуть роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів.

"Зберігайте спокій - роботи планові", - запевнили в КОВА.

Як повідомлялось, у середу, 17 травня, у Херсоні лунали вибухи. У регіоні повітряну тривогу не було оголошено.

Нагадаємо, у вівторок, 16 травня, в Бучанському та Білоцерківському районах Київської області було чутно вибухи. Мешканців просили також не хвилюватись та дослухатись до сигналів повітряної тривоги.

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Київська областьвибухи