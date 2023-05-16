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У двох районах Київської області цілий день можливі вибухи

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Київ, Вівторок 16 травня 2023 09:17
У двох районах Київської області цілий день можливі вибухи Фото: у двох районах Київської області цілий день можливі вибухи 16 травня (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 16 травня, в Бучанському та Білоцерківському районах Київської області можливі вибухи. Мешканців просять не хвилюватись та дослухатись до сигналів повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

"У деяких громадах Київської області може бути гучно. Зберігайте спокій – роботи планові", - йдеться в повідомленні.

Зокрема:

  • протягом дня, 16 травня, на Ольшаницькому родовищі гранітів (Рокитнянська громада, Білоцерківський район) пройдуть вибухові роботи. Вони пов'язані з технологічними процесами. Час проведення робіт: з 09:00 до 19:00;
  • у Бучанському районі пройде знищення вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, що цієї ночі, 16 травня, майже по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Крім того, у Києві пролунали гучні вибухи та роботу ППО.

У столиці уламки ворожих ракет впали у кількох районах. Відомо, що в Києві вночі 16 травня в результаті російської ракетної атаки постраждали троє людей.

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