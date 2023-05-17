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В Херсоні лунають вибухи

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Херсон, Середа 17 травня 2023 13:35
В Херсоні лунають вибухи Фото: в Херсоні лунають вибухи (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 17 травня, у Херсоні лунають вибухи. У регіоні повітряну тривогу не оголошено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, російські окупанти вночі вдарили па багатоповерхівці в Херсоні. Внаслідок обстрілу були зруйновані два під’їзди житлового будинку.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що лише за минулу добу окупанти 79 разів обстріляли Херсонську область.

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Херсон вибухи
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