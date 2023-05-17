В Херсоні лунають вибухи

У середу, 17 травня, у Херсоні лунають вибухи. У регіоні повітряну тривогу не оголошено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться в повідомленні. Як повідомлялось, російські окупанти вночі вдарили па багатоповерхівці в Херсоні. Внаслідок обстрілу були зруйновані два під’їзди житлового будинку. Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що лише за минулу добу окупанти 79 разів обстріляли Херсонську область.