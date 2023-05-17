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В одном из районов Киевской области будет "громко". Работают спасатели

Фото: взрывы в Вышгородском районе Киевской области возможны 17 мая (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 17 мая, в Вышгородском районе Киевской области возможны звуки взрывов. Жителей просят не волноваться, потому что это плановые работы, которые будут проводить спасатели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

"Внимание! В Вышгородском районе могут быть слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня, 17 мая, в некоторых общинах района подразделения ГСЧС проведут работы по уничтожению взрывоопасных предметов.

"Сохраняйте спокойствие - работы плановые", - заверили в КОВА.

Как сообщалось, в среду, 17 мая, в Херсоне раздавались взрывы. В регионе воздушная тревога не была объявлена.

Напомним, во вторник, 16 мая, в Бучанском и Белоцерковском районах Киевской области были слышны взрывы. Жителей просили также не волноваться и прислушиваться к сигналам воздушной тревоги.

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