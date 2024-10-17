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В одному з районів Києві виявили уламок дрону на території дитсадка

Фото: мер Києва Віталій Кличко (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Деснянському районі Києва після ворожої атаки було виявлено уламок безпілотника на території дитячого садка. Внаслідок інциденту пошкоджено вікно в приміщенні закладу.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"У Деснянському районі столиці після ворожої атаки виявили невеличкий уламок БпЛА на території дитячого садочка. Розбита шибка в приміщенні закладу. Інших ушкоджень та руйнувань немає. Потерпілих не виявили", - повідомив він. 

Також уламки безпілотника впали на відкритій території в тому ж районі, обійшлося без пошкоджень та постраждалих.

Нічна атака дронів

Ввечері 16 жовтня в низці областей України була оголошена повітряна тривога через загрозу атаки безпілотників "Шахед". У ніч на 17 жовтня сирени також пролунали в Києві через ворожі дрони.

За даними КМВА, завдяки злагодженій роботі протиповітряної оборони та інших підрозділів Сил оборони, всі російські безпілотники, виявлені в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста, були знищені.

В результаті атаки в Деснянському районі пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.

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