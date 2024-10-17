В одному з районів Києві виявили уламок дрону на території дитсадка

"У Деснянському районі столиці після ворожої атаки виявили невеличкий уламок БпЛА на території дитячого садочка. Розбита шибка в приміщенні закладу. Інших ушкоджень та руйнувань немає. Потерпілих не виявили", - повідомив він.

Також уламки безпілотника впали на відкритій території в тому ж районі, обійшлося без пошкоджень та постраждалих.