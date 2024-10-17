В одном из районов Киеве обнаружили обломок дрона на территории детсада

"В Деснянском районе столицы после вражеской атаки обнаружили небольшой обломок БпЛА на территории детского сада. Разбито стекло в помещении заведения. Других повреждений и разрушений нет. Пострадавших не обнаружили", - сообщил он.

Также обломки беспилотника упали на открытой территории в том же районе, обошлось без повреждений и пострадавших.