В одному з районів Києві виявили уламок дрону на території дитсадка

У Деснянському районі Києва після ворожої атаки було виявлено уламок безпілотника на території дитячого садка. Внаслідок інциденту пошкоджено вікно в приміщенні закладу.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.