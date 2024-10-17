В одном из районов Киеве обнаружили обломок дрона на территории детсада

В Деснянском районе Киева после вражеской атаки был обнаружен обломок беспилотника на территории детского сада. В результате инцидента повреждено окно в помещении заведения.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.