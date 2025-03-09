В одному з районів Києва спалахнула пожежа: в місті видно задимлення (відео)

Пожежі в Україні

Нагадаємо, що минулого місяця в Україні сталися кілька масштабних пожеж, які привернули значну увагу. Однією з найбільш серйозних подій стала пожежа в центрі управління відходами, що сталася в селі Фастівець Київської області.

Ліквідація пожежі тривала понад чотири години, і пожежники доклали великих зусиль, щоб повністю загасити вогонь та запобігти подальшому поширенню.

Пожежа створила серйозну загрозу навколишньому середовищу, адже вогонь охопив великі площі.

Крім того, у Львівській області того ж місяця за одну добу сталося шість масштабних пожеж, які знищили понад 5200 квадратних метрів сухої трави та чагарників.

Вогонь не лише завдав шкоди екосистемі, але й створив загрозу для житлових будинків. Рятувальники швидко прибули на місце події та почали боротьбу з вогнем, проте значні території постраждали від стихії.

Детальніше про причини та наслідки пожеж, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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