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В одном из районов Киева вспыхнул пожар: в городе видно задымление (видео)

Фото: в одном из районов Киева вспыхнул пожар (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Дарницком районе Киева произошел пожар на открытой территории ландшафтного заказника "Осокорковские луга". Спасатели уже работают над ликвидацией огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Сегодня в Киевской городской государственной администрации сообщили о вспышке пожара в Дарницком районе столицы.

Как выяснилось, возгорание произошло на открытой территории ландшафтного заказника "Осокорковские луга". Огонь охватил отдельные очаги травяного настила и камыша, что вызвало значительное задымление в районе.

Спасатели оперативно выехали на место происшествия и начали тушение огня. Сейчас они работают над ликвидацией пожара, чтобы предотвратить его дальнейшее распространение.

В то же время, местные жители сообщают о сильном задымлении в воздухе, что заметно из разных частей Киева.

Пожары в Украине

Напомним, что в прошлом месяце в Украине произошли несколько масштабных пожаров, которые привлекли значительное внимание. Одним из наиболее серьезных событий стал пожар в центре управления отходами, произошедший в селе Фастовец Киевской области.

Ликвидация пожара длилась более четырех часов, и пожарные приложили большие усилия, чтобы полностью потушить огонь и предотвратить дальнейшее распространение.

Пожар создал серьезную угрозу окружающей среде, ведь огонь охватил большие площади.

Кроме того, во Львовской области в том же месяце за одни сутки произошло шесть масштабных пожаров, которые уничтожили более 5200 квадратных метров сухой травы и кустарников.

Огонь не только нанес ущерб экосистеме, но и создал угрозу для жилых домов. Спасатели быстро прибыли на место происшествия и начали борьбу с огнем, однако значительные территории пострадали от стихии.

Подробнее о причинах и последствиях пожаров, можно узнать в материале РБК-Украина.

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Пожар