В одном из районов Киева вспыхнул пожар: в городе видно задымление (видео)

Пожары в Украине

Напомним, что в прошлом месяце в Украине произошли несколько масштабных пожаров, которые привлекли значительное внимание. Одним из наиболее серьезных событий стал пожар в центре управления отходами, произошедший в селе Фастовец Киевской области.

Ликвидация пожара длилась более четырех часов, и пожарные приложили большие усилия, чтобы полностью потушить огонь и предотвратить дальнейшее распространение.

Пожар создал серьезную угрозу окружающей среде, ведь огонь охватил большие площади.

Кроме того, во Львовской области в том же месяце за одни сутки произошло шесть масштабных пожаров, которые уничтожили более 5200 квадратных метров сухой травы и кустарников.

Огонь не только нанес ущерб экосистеме, но и создал угрозу для жилых домов. Спасатели быстро прибыли на место происшествия и начали борьбу с огнем, однако значительные территории пострадали от стихии.

Подробнее о причинах и последствиях пожаров, можно узнать в материале РБК-Украина.

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