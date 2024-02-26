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В одному з районів Києва пройдуть навчання ЗСУ. До мешканців столиці звернулися із проханням

Київ, Понеділок 26 лютого 2024 09:58
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В одному з районів Києва пройдуть навчання ЗСУ. До мешканців столиці звернулися із проханням Фото: військові навчання відбуваються у Дарницькому районі Києва з 26 лютого (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Києві, у Дарницькому районі, з 26 лютого відбуватимуться навчання військових. Мешканців столиці просять не знімати та не викладати у мережу дії ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дарницьку РДА.

"У Дарницькому районі відсьогодні, 26.02.2024, та протягом наступних трьох днів триватимуть військові навчання за участю підрозділів угруповання сил та засобів оборони Києва", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про навчання військових?

У Дарницькій РДА розповіли, що у ході тренувань відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння. Зокрема, метою навчань є "нарощування бойових спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції".

"Нагадуємо, що знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали пересування військових і техніки суворо заборонено!" - зазначили в адміністрації.

Нагадаємо, на околицях Києва в період з 1 по 3 лютого проходили масштабні військові навчання. Навчання проходили на північно-західних околицях Києва, у Бучанському районі і тривали і вдень, і вночі.

Крім того, наприкінці січня 2024 року морські прикордонники провели навчання, під час яких напрацювали практичні навички штурму і не тільки.

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