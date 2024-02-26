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В одном из районов Киева пройдут учения ВСУ. К жителям столицы обратились с просьбой

Киев, Понедельник 26 февраля 2024 09:58
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В одном из районов Киева пройдут учения ВСУ. К жителям столицы обратились с просьбой Фото: военные учения проходят в Дарницком районе Киева с 26 февраля (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Киеве, в Дарницком районе, с 26 февраля будут проходить учения военных. Жителей столицы просят не снимать и не выкладывать в сеть действия ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Дарницкую РГА.

"В Дарницком районе с сегодняшнего дня, 26.02.2024, и в течение следующих трех дней будут продолжаться военные учения с участием подразделений группировки сил и средств обороны Киева", - говорится в сообщении.

Что известно об учениях военных?

В Дарницкой РГА рассказали, что в ходе тренировок состоятся практические действия по привлечению личного состава, штатной военной техники и вооружения. В частности, целью учений является "наращивание боевых возможностей при подготовке и ведении оборонной операции".

"Напоминаем, что снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы передвижения военных и техники строго запрещено!" - отметили в администрации.

Напомним, в окрестностях Киева в период с 1 по 3 февраля проходили масштабные военные учения. Учения проходили на северо-западных окраинах Киева, в Бучанском районе и продолжались и днем, и ночью.

Кроме того, в конце января 2024 года, морские пограничники провели учения, во время которых наработали практические навыки штурма и не только.

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