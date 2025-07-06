В одному з районів Києва пролунав вибух: над містом підіймається чорний дим (фото)

Зауважимо, що на момент вибуху повітряної тривоги ні в місті, ні в області оголошено не було.

Вибухи в Києві

Зауважимо, що у квітні в Києві було зафіксовано відразу два вибухи, які не були пов'язані з військовими діями в країні.

Перша надзвичайна ситуація відбулась 3 квітня на ринку "Юність" у Деснянському районі Києва. Внаслідок вибуху загинуло дві людини.

Детальніше про ту надзвичайну ситуацію, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Другий вибух відбувся того ж дня у Дніпровському районі Києва. Повідомлялось, що чоловік отримав травми, коли нерозпізнаний предмет здетонував в його руках.

Додамо також, що восени в Дніпровському районі в руках чоловіка здетонувала коробка з вибухівкою. Тоді внаслідок вибуху чоловік загинув на місці.

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