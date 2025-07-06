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В одном из районов Киева прогремел взрыв: над городом поднимается черный дым (фото)

Фото: в Киеве прогремел взрыв (РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Днем воскресенья, 6 июля, в одном из районов украинской столицы прогремел взрыв. Сейчас виден черный дым, поднимающийся в небо.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Как стало известно, в Киеве на Троещине слышали взрывы, сейчас там поднимается густой черный дым.

 

РБК-Украина в Киевском ГСЧС сообщили, что по состоянию на сейчас вызова спасателей не было.

Обновлено в 16:44.

По данным местных СМИ, после взрыва Днепровский район частично остался без света.

Заметим, что на момент взрыва воздушной тревоги ни в городе, ни в области объявлено не было.

Взрывы в Киеве

Заметим, что в апреле в Киеве было зафиксировано сразу два взрыва, которые не были связаны с военными действиями в стране.

Первая чрезвычайная ситуация произошла 3 апреля на рынке "Юность" в Деснянском районе Киева. В результате взрыва погибли два человека.

Подробнее о той чрезвычайной ситуации, можно узнать в материале РБК-Украина.

Второй взрыв произошел в тот же день в Днепровском районе Киева. Сообщалось, что мужчина получил травмы, когда неопознанный предмет сдетонировал в его руках.

Добавим также, что осенью в Днепровском районе в руках мужчины сдетонировала коробка со взрывчаткой. Тогда в результате взрыва мужчина погиб на месте.

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Киев