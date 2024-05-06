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Фото та відео під забороною. У Києві до кінця тижня проходитимуть військові навчання

Фото: в одному з районів Києва найближчі дні проходитимуть військові навчання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

З 6 по 10 травня, у Дарницькому районі столиці пройдуть військові навчання за участю підрозділів угруповання сил та засобів оборони Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку державної адміністрації Дарницького району Києва.

Під час тренувань відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки й озброєння. 

"Мета навчань - нарощування бойових спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції", - пише держадміністрація. 

Також зазначається, що знімати або ж оприлюднювати відео та фото з пересуванням наших воїнів чи військової техніки - заборонено

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як у січні 2024 року на околицях Києва проходили масштабні військові навчання.

Тим часом у квітні мінні шукачі "Чернігів" та "Черкаси" України прибули до Британії, щоб взяти участь у міжнародних навчаннях.

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