Фото та відео під забороною. У Києві до кінця тижня проходитимуть військові навчання

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як у січні 2024 року на околицях Києва проходили масштабні військові навчання.

Тим часом у квітні мінні шукачі "Чернігів" та "Черкаси" України прибули до Британії, щоб взяти участь у міжнародних навчаннях.

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