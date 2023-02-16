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В одному з районів Києва через аварію терміново відключають світло

Фото: в одному з районів Києва через аварію терміново відключають світло (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Жителів Голосіївського району Києва попередили про екстрені відключення електроенергії у зв'язку з аварією на лінії електропередач у четвер, 16 лютого.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.

Повідомляється, що на енергообладнанні Київтеплоенерго, яке живить транзитні лінії, трапилась аварія. Через це в роботі залишилась одна лінія, яка живить Голосіївський район столиці.

"Вона не може передати всю необхідну електроенергію і перевантажується. Тому НЕК Укренерго надає розпорядження знижувати споживання. Для частини споживачів району відключення будуть відбуватися за графіком, що розміщений на сайті ДТЕК Київські електромережі, поки Київтеплоенерго не відновить роботу свого обладнання", - сказано в повідомленні.

В ДТЕК відзначили, що фахівці вже розпочали ремонт на місці аварії та намагаються у найближчі строки ліквідувати її.

Нагадаємо, РБК-Україна раніше повідомляло, що у п'ятницю, 17 лютого, у Києві не вимикатимуть світло у зв'язку з плановими замірами електроспоживання.

Також відомо, що наразі Україна може покривати споживання електроенергії самостійно і ситуація зі світлом залишається стабільною. Але в разі похолодання чи нових ударів імпорт може бути відновлений, що є додатковим фактором безпеки.

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ДТЕККиїввідключеня світла