В одному з районів Києва через аварію терміново відключають світло

Жителів Голосіївського району Києва попередили про екстрені відключення електроенергії у зв'язку з аварією на лінії електропередач у четвер, 16 лютого.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.

Повідомляється, що на енергообладнанні Київтеплоенерго, яке живить транзитні лінії, трапилась аварія. Через це в роботі залишилась одна лінія, яка живить Голосіївський район столиці.

"Вона не може передати всю необхідну електроенергію і перевантажується. Тому НЕК Укренерго надає розпорядження знижувати споживання. Для частини споживачів району відключення будуть відбуватися за графіком, що розміщений на сайті ДТЕК Київські електромережі, поки Київтеплоенерго не відновить роботу свого обладнання", - сказано в повідомленні.

В ДТЕК відзначили, що фахівці вже розпочали ремонт на місці аварії та намагаються у найближчі строки ліквідувати її.