В одному з районів Києва через аварію терміново відключають світло

Жителів Голосіївського району Києва попередили про екстрені відключення електроенергії у зв'язку з аварією на лінії електропередач у четвер, 16 лютого.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.
Повідомляється, що на енергообладнанні Київтеплоенерго, яке живить транзитні лінії, трапилась аварія. Через це в роботі залишилась одна лінія, яка живить Голосіївський район столиці.
"Вона не може передати всю необхідну електроенергію і перевантажується. Тому НЕК Укренерго надає розпорядження знижувати споживання. Для частини споживачів району відключення будуть відбуватися за графіком, що розміщений на сайті ДТЕК Київські електромережі, поки Київтеплоенерго не відновить роботу свого обладнання", - сказано в повідомленні.
В ДТЕК відзначили, що фахівці вже розпочали ремонт на місці аварії та намагаються у найближчі строки ліквідувати її.
Нагадаємо, РБК-Україна раніше повідомляло, що у п'ятницю, 17 лютого, у Києві не вимикатимуть світло у зв'язку з плановими замірами електроспоживання.
Також відомо, що наразі Україна може покривати споживання електроенергії самостійно і ситуація зі світлом залишається стабільною. Але в разі похолодання чи нових ударів імпорт може бути відновлений, що є додатковим фактором безпеки.
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