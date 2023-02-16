У Києві завтра не вимикатимуть світло: названо причину
У п'ятницю, 17 лютого, у Києві не вимикатимуть світло у зв'язку з плановими замірами електроспоживання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
"17 лютого "Укренерго" визначатиме актуальні показники споживання електроенергії в столиці. У зв’язку з цим у Києві завтра не будуть застосовуватись стабілізаційні та екстрені відключення. Це допоможе визначити більш коректні ліміти під час застосування графіків", - йдеться в повідомленні.
Однак внаслідок пошкодження мереж "Укренерго" в деяких енерговузлах столиці можливі відключення за графіком.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що наразі Україна може покривати споживання електроенергії самостійно і ситуація зі світлом залишається стабільною. Але в разі похолодання чи нових ударів імпорт може бути відновлений, що є додатковим фактором безпеки.
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