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У Києві завтра не вимикатимуть світло: названо причину

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Київ, Четвер 16 лютого 2023 17:13
У Києві завтра не вимикатимуть світло: названо причину Фото: у Києві завтра не вимикатимуть світло (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У п'ятницю, 17 лютого, у Києві не вимикатимуть світло у зв'язку з плановими замірами електроспоживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"17 лютого "Укренерго" визначатиме актуальні показники споживання електроенергії в столиці. У зв’язку з цим у Києві завтра не будуть застосовуватись стабілізаційні та екстрені відключення. Це допоможе визначити більш коректні ліміти під час застосування графіків", - йдеться в повідомленні.

Однак внаслідок пошкодження мереж "Укренерго" в деяких енерговузлах столиці можливі відключення за графіком.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що наразі Україна може покривати споживання електроенергії самостійно і ситуація зі світлом залишається стабільною. Але в разі похолодання чи нових ударів імпорт може бути відновлений, що є додатковим фактором безпеки.

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Електроенергія відключеня світла Київ ДТЕК
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