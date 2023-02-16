RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В одном из районов Киева из-за аварии срочно отключают свет

Фото: в одном из районов Киева из-за аварии срочно отключают свет (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Жителей Голосеевского района Киева предупредили об экстренных отключениях электроэнергии в связи с аварией на линии электропередач в четверг, 16 февраля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

Сообщается, что на энергооборудовании Киевтеплоэнерго, питающего транзитные линии, произошла авария. Поэтому в работе осталась одна линия, которая питает Голосеевский район столицы.

"Она не может передать всю необходимую электроэнергию и перегружается. Поэтому НЭК Укрэнерго предоставляет распоряжение снижать потребление. Для части потребителей района отключения будут происходить по графику, размещенному на сайте ДТЭК Киевские электросети, пока Киевтеплоэнерго не возобновит работу своего оборудования", - сказано в сообщении .

В ДТЭК отметили, что специалисты уже приступили к ремонту на месте аварии и пытаются в ближайшие сроки ликвидировать ее.

Напомним, РБК-Украина ранее сообщало, что в пятницу, 17 февраля, в Киеве не будут выключать свет в связи с плановыми замерами электропотребления.

Также известно, что Украина может покрывать потребление электроэнергии самостоятельно и ситуация со светом остается стабильной. Но при похолодании или новых ударах импорт может быть восстановлен, что является дополнительным фактором безопасности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭККиеввідключеня світла