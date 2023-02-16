Козир завжди буде в рукаві. В "Укренерго" роз'яснили ситуацію зі світлом та дали прогноз

Наразі Україна може покривати споживання електроенергії самостійно і ситуація зі світлом залишається стабільною. Але в разі похолодання чи нових ударів імпорт може бути відновлений, що є додатковим фактором безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького під час брифінгу.

"Оскільки завершується зима і за місяць-два ми будемо говорити про вихід з опалювального сезону, зараз час грає на українську енергосистему. Ми очікуємо, що якщо не буде якихось великих масованих нових пошкоджень енергосистеми, то ситуація буде стабільною залишатися і будемо докладати зусиль, щоб її покращити", - розповів Кудрицький.

При цьому він зазначив, що покращити ситуацію можливо - фахівці повинні усунути найближчим часом ті місця, через які виникають мережеві обмеження.

"Наприклад, в Одесі і в інших регіонах, а також наші колеги будуть відновлювати роботу пошкоджених енергоблоків на АЕС, таким чином забезпечивши буфер безпеки для української енергосистеми", - каже Кудрицький.

Він підкреслив, зараз Україна здатна покривати споживання власними ресурсами і це призвело в останні дні до зменшення імпорту.

"Це природно, оскільки європейська електроенергія дорожча за українську. Але якщо буде похолодання, зростання споживання або якісь інші фактори призведуть до того, що українські енергосистеми не буде вистачати потужності, імпорт може бути відновлений і знову він стане додатковим фактором безпеки. Цей козир завжди буде в рукаві, він буде завжди фізично доступний", - пояснив Кудрицький.

Нагадаємо, що сьогодні російські війська завдали чергового ракетного удару по критичній інфраструктурі України. Зафіксовані декілька влучань по об'єктах критичної інфраструктури.

Втім, як повідомили в "Укренерго", чергова атака Росії не вплинула на ситуацію зі світлом, ліміти споживання в областях не запроваджувалися, а відключення можливі лише за зростання споживання.

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