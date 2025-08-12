На одному з пунктів пропуску з Польщею розпочався ремонт: можливі більші черги

"Сьогодні працівники Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області планують розпочати роботи щодо заміни дорожнього покриття на смугах руху в напрямку виїзду з України пункту пропуску "Устилуг", - зазначили у Держприкордонслужбі.

Зазначається, що у зв'язку з цим проїзд автомобілів через пункт пропуску буде здійснюватися у реверсному порядку, що, можливо, призведе до сповільнення руху та накопичення машин перед "Устилугом".

"Просимо громадян врахувати цю інформацію під час планування поїздок та, за можливості, обирати для перетинання кордону інші пункти пропуску", - додали прикордонники.