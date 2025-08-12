На одном из пунктов пропуска с Польшей начался ремонт: возможны большие очереди

"Сегодня работники Службы восстановления и развития инфраструктуры в Волынской области планируют начать работы по замене дорожного покрытия на полосах движения в направлении выезда из Украины пункта пропуска "Устилуг", - отметили в Госпогранслужбе.

Отмечается, что в связи с этим проезд автомобилей через пункт пропуска будет осуществляться в реверсном порядке, что, возможно, приведет к замедлению движения и накоплению машин перед "Устилугом".

"Просим граждан учесть эту информацию при планировании поездок и, по возможности, выбирать для пересечения границы другие пункты пропуска", - добавили пограничники.