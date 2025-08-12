RU

Общество Образование Деньги Изменения

На одном из пунктов пропуска с Польшей начался ремонт: возможны большие очереди

Фото: на одном из пунктов пропуска с Польшей начался ремонт (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На пункте пропуска "Устилуг" сегодня, 12 августа, начались ремонтные работы, из-за чего движение авто будет осуществляться в реверсном режиме. Это может привести к увеличению очередей во время прохождения государственной границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Госпогранслужбы.

"Сегодня работники Службы восстановления и развития инфраструктуры в Волынской области планируют начать работы по замене дорожного покрытия на полосах движения в направлении выезда из Украины пункта пропуска "Устилуг", - отметили в Госпогранслужбе.

Отмечается, что в связи с этим проезд автомобилей через пункт пропуска будет осуществляться в реверсном порядке, что, возможно, приведет к замедлению движения и накоплению машин перед "Устилугом".

"Просим граждан учесть эту информацию при планировании поездок и, по возможности, выбирать для пересечения границы другие пункты пропуска", - добавили пограничники.

 

Ограничения на пунктах пропуска

Ранее в Госпогранслужбе сообщили, что в летний период на пунктах пропуска "Шегини" и "Краковец" на границе с Польшей наблюдается существенный рост пассажиропотока.

Также сообщалось, что на словацко-украинском автомобильном автомобильном пограничном переходе "Убля - Малый Березный" частично ограничено движение в связи с техническим обслуживанием распределительной системы.

По данным словацких таможенников, в указанные дни с 08:00 до 18:00 процесс оформления на этом КПП будет временно ограничен или приостановлен.

