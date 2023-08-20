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На одному з пляжів Одеси помітили міну

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Одеса, Неділя 20 серпня 2023 16:54
На одному з пляжів Одеси помітили міну Фото: поблизу Одеси помітили предмет схожий на міну (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

На одному з міських пляжів Одеси сьогодні, 20 серпня, було помічено предмет схожий на міну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

За даними ДСНС Одеської області, о 13:30 надійшло повідомлення від чергового поліції про те, що у воді за хвилерізом помітили предмет, схожий на якірну міну.

Працівники поліції по гучномовному зв'язку оповістили відпочивальників про небезпеку.

Наразі на пляжі працюють піротехніки ДСНС.

Реакція Сил оборони

Сили оборони півдня України повідомили, що відповідно до повідомлення на оперативну лінію 102 від небайдужих громадян, в товщі води було виявлено предмет зовні схожий на річкову якірну міну.

"Силами поліції було забезпечено сповіщення людей про імовірну небезпеку, запропоновано евакуюватися на безпечну відстань. Для обстеження та ідентифікації підозрілого предмета спрямовано фахівців ДСНС", - повідомили в Силах оборони.

Відпочинок в Одесі

Нагадаємо, на початку місяця в Одесі офіційно відкрили пляжі для купання у Чорному морі. У місті вже діють шість зон для купання та оздоровлення.

Водночас речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк наголошувала, що військові вважають таке рішення недоречним, оскільки узбережжя Чорного моря - це лінія оборони.

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