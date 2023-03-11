На одном из островов Индонезии произошло извержение "вулкана Судного дня"

В Индонезии на острове Ява произошло извержение вулкана Мерапи, который также называют "вулканом Судного дня".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNBC .

Из-за извержения вулкана, жителей близлежащих населенных пунктов предупредили о прекращении каких-либо действий в опасных зонах, простирающихся до семи километров от кратера.

Как отмечают в агентстве по борьбе со стихийными бедствиями, в настоящее время решение об эвакуации не было принято.

"Пока было только одно извержение лавы. Если охват продолжит увеличиваться и расстояние превысит 7 километров, вполне возможно, что жителям будут рекомендовать эвакуироваться", - отметил представитель агентства.

По меньшей мере, восемь сел вблизи вулкана пострадали от вулканического пепла.

Вулкан Мерапи - крупнейший действующий вулкан в Индонезии, высота которого превышает 2910 метров. В результате извержения в 2010 году погибли 350 человек, а около 280 тысяч - были эвакуированы.

Ученые считают, что извержение "в полную силу" может привести к вулканической зиме и коллапсу мировой экономики. Поэтому вулкан также называют "вулканом Судного дня".