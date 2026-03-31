Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

На одному з найбільших нафтохімічних заводів Росії стався вибух і пожежа (відео)

14:47 31.03.2026 Вт
2 хв
Що трапилось на стратегічному заводі РФ?
aimg Олена Чупровська
Ілюстративне фото: ліквідація наслідків пожежі у Нижньокамську (t.me mchs_official)

У Татарстані стався потужний вибух на заводі "Нижньокамськнафтохім" - одному з найбільших нафтохімічних підприємств Східної Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення очевидців у соцмережах.

Що відомо про вибух

Інцидент стався у місті Нижньокамськ. Очевидці зафіксували потужний вибух і пожежу в районі підприємства. Густий дим помітний здалеку. Офіційних коментарів від місцевої влади та адміністрації заводу поки немає.

Що таке "Нижньокамськнафтохім"

Фото: де розташоване місто Нижньокамськ в РФ (скриншот Google Maps)

"Нижньокамськнафтохім" (НКНХ) - одне з найбільших нафтохімічних підприємств у Східній Європі. Завод виробляє:

  • синтетичні каучуки (зокрема ізопреновий каучук для шинної промисловості);
  • поліетилен, поліпропілен і полістирол;
  • етилен, пропілен, бензол.

Підприємство містоутворювальне - без нього місто Нижньокамськ фактично не існує в нинішньому вигляді.

З 2021 року завод перебуває під контролем холдингу СІБУР. Через війну проти України підприємство потрапило під міжнародні санкції.

Як і будь-який великий нафтохімічний об'єкт, завод є потенційно небезпечним - пожежі та аварії тут траплялися й раніше, зокрема через зношеність частини ліній, побудованих ще в радянський час.

Атаки на промислові об'єкти РФ тривають

Водночас тривають регулярні удари по нафтохімічній та нафтовій інфраструктурі Росії.

30 березня стало відомо, що дрони вдарили по хімзаводу "КуйбишевАзот" у Тольятті - це вже друга атака на це підприємство за місяць.

Завод спеціалізується на виробництві аміаку, добрив і сировини для нейлону. Над містом здіймалися густі стовпи темного диму.

Одночасно тривають пожежі на нафтових терміналах у Ленінградській області - в Приморську та Усть-Лузі. Перші удари по цих об'єктах Сили оборони завдали 23 березня, після чого атаки повторювалися.

За даними супутникових знімків Planet Labs від 30 березня, на терміналі "Транснафти" в Приморську пошкоджено щонайменше 8 із 18 резервуарів.

Загальна вартість нафти в уражених сховищах могла сягати близько 160 мільйонів доларів.

