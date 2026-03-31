На одному з найбільших нафтохімічних заводів Росії стався вибух і пожежа (відео)

Що відомо про вибух

Інцидент стався у місті Нижньокамськ. Очевидці зафіксували потужний вибух і пожежу в районі підприємства. Густий дим помітний здалеку. Офіційних коментарів від місцевої влади та адміністрації заводу поки немає.

Що таке "Нижньокамськнафтохім"

"Нижньокамськнафтохім" (НКНХ) - одне з найбільших нафтохімічних підприємств у Східній Європі. Завод виробляє:

синтетичні каучуки (зокрема ізопреновий каучук для шинної промисловості);

поліетилен, поліпропілен і полістирол;

етилен, пропілен, бензол.

Підприємство містоутворювальне - без нього місто Нижньокамськ фактично не існує в нинішньому вигляді.

З 2021 року завод перебуває під контролем холдингу СІБУР. Через війну проти України підприємство потрапило під міжнародні санкції.

Як і будь-який великий нафтохімічний об'єкт, завод є потенційно небезпечним - пожежі та аварії тут траплялися й раніше, зокрема через зношеність частини ліній, побудованих ще в радянський час.

Атаки на промислові об'єкти РФ тривають

Водночас тривають регулярні удари по нафтохімічній та нафтовій інфраструктурі Росії.

30 березня стало відомо, що дрони вдарили по хімзаводу "КуйбишевАзот" у Тольятті - це вже друга атака на це підприємство за місяць.

Завод спеціалізується на виробництві аміаку, добрив і сировини для нейлону. Над містом здіймалися густі стовпи темного диму.